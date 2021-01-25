Против гендиректора «Армавирского вагоноремонтного депо» завели дело о невыплате зарплаты

Против генерального директора ООО «Армавирское вагоноремонтное депо» возбуждено уголовно дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По данным следствия, подозреваемый с 15 сентября 2020 по 20 января 2021 года не выплатил работникам предприятия заработную плату, имея денежные средства на расчетном счете. Общая задолженность составила свыше 6 млн руб. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным «СПАРК-Интерфакс», основным видом деятельности компании является предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава. Выручка компании по итогам 2019 года составила 94 млн руб., чистый убыток 4,3 млн руб.

Наталья Решетняк