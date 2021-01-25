В 2020 году жители Кубани направили 27 тысяч обращений в ГЖИ

В 2020 году Госжилинспекция (ГЖС) Кубани рассмотрела более 27 тыс. обращений по вопросам ЖКХ. Цифра озвучена в ходе еженедельной планерки Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК), на которой законодатели ознакомились с итогами работы ГЖС.

Как отметила руководитель исполнительного органа жилнадзора Диана Трушкова, количество жалоб увеличилось из-за проблем с водоснабжением в Новороссийске и Геленджике, а также из-за перебоев с электроснабжением прошлым летом.

По оценке председателя ЗСК Юрия Бурлачко, наиболее «популярными» вопросами в обращениях людей, поступающих в органы краевой госвласти и администрации муниципалитетов, является соблюдение требований по сохранности жилого фонда, качеству коммунальных услуг и содержанию многоквартирных домов. Спикер ЗСК уверен, что соблюдение этих и других требований жилищного законодательства зависит от качества регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля.

По словам госпожи Трушковой, на территории края сейчас насчитывается 723 действующих управляющих компаний (УК). Реально обслуживают многоквартирные дома (МКД) 584, остальные, имея лицензии, к работе пока не преступили.

«Самое главное - это хороший микроклимат в компаниях, которые обслуживают многоквартирные дома. Независимо от формы управления, они должны работать честно и надежно, чтобы каждый человек понимал: его дом - это его крепость», - подчеркнул господин Бурлачко.

В целом депутаты признали работу госжилинспекции удовлетворительной, рекомендовав ГЖС продолжить работу по лицензированию деятельности УК, а также усилить контроль за полнотой и качеством осуществления муниципалитетами данных им госполномочий.