В Новороссийске «Бескозырка-2021» впервые пройдет без зрителей из-за коронавируса

Всероссийская патриотическая акция «Бескозырка» в 2021 году пройдет без зрителей. Об этом сообщил глава Новороссийска Игорь Дяченко на своей странице в Instagram.

Такой формат объясняют действующими на территории Краснодарского края ограничениями, связанными с пандемией коронавируса.

3 февраля роты почетного караула традиционно доставят матросские бескозырки на Малую землю и в Южную Озереевку. Транслировать церемонию будут в прямом эфире на YouTube-канале «Новороссийского телевидения». Жителей Новороссийска призывают в этот день отдать дань памяти павшим героям, посетив военные памятники и захоронения, а вечером зажечь свечи в рамках традиционной акции «Свеча в окне».

Акция «Бескозырка» пройдет в Новороссийске 53 раз. Она посвящена легендарной высадке десанта на Малую Землю под командованием Цезаря Куникова в ночь с 3 на 4 февраля 1943 года.

Впервые ее провели 3 февраля 1968 года члены молодежной организации «Шхуна ровесников» во главе со своим капитаном, журналистом Константином Подымой. В 1971 году на операцию «Бескозырка» пришли несколько тысяч новороссийцев. «Бескозырка» стала городской акцией. Сегодня она является всероссийской патриотической акцией, в которой ежегодно принимают участие более 50 тыс. человек.

Как писал “Ъ-Кубань”, в Новороссийске в 2020 году парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел практически без зрителей.

Наталья Решетняк