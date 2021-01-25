В Уфе горит завод «Уфаоргсинтез»

На заводе ПАО «Уфаоргсинтез» (входит в «Башнефть») произошел пожар. Ему присвоен четвертый уровень сложности.

«Что именно горит, площадь возгорания, информация по погибшим уточняется»,— отметили в пресс-службе регионального МЧС. На видеозаписях, опубликованных в соцсетях, виден момент взрыва и последующее возгорание.

По данным МЧС по Башкирии, «есть информация об одном погибшем». Один пострадавший доставлен в уфимскую городскую больницу №21. Его состояние не конкретизируется.

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе «Башнефти», горят две емкости с нефтепродуктами. Информация о пострадавших уточняется, добавили в компании.

Булат Баширов, Уфа