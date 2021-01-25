На поддержку мукомолов и хлебопеков Кубани направят 220 млн рублей

На поддержку хлебопекарной и мукомольной промышленности Кубани и, как следствие, стабилизацию цен на хлебобулочные изделия, направят 220 млн руб. Об этом сообщил заместитель губернатора Кубани Андрей Коробка. Средства выделят из федерального и краевого бюджета.

По словам вице-губернатора, переработчики очень ждали эту меру господдержки. Чтобы краевые хлебопекарные предприятия производили продукцию высокого качества, необходимо качественное сырье. Стоимость пшеницы привязана к мировому рынку, но хлеб – продукт социальный, роста его стоимости допускать нельзя.

Уже известно, что 121 млн руб. направят на возмещение затрат мукомольным предприятиям на закупку пшеницы. 99 млн руб. получат хлебопекарные предприятия.

Принимать заявки на субсидии начнут во второй декаде 2021 года. Известно, что в регионе производством хлебобулочных изделий занимаются 30 крупных и средних предприятий.

Как писал “Ъ-Кубань”, в марте 2020 года хлебобулочные предприятия региона сообщили о росте стоимости сырья для производства хлеба. 25 марта производитель хлеба и мучных кондитерских изделий АО «Новоросхлебкондитер» поднял цену на свою продукцию. Стоимость белого хлеба увеличилась на 1 руб. и составила 32 руб.

Наталья Решетняк