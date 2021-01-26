Новая очередь ЖК «Зеленый квартал» уже в продаже «Петербургская Недвижимость» объявила старт продаж в 6-й очереди малоэтажного ЖК «Зеленый квартал на Пулковских высотах» от Setl Group

Новая очередь состоит из двух 4-этажных корпусов с мансардами и наземного паркинга. Первые этажи домов будут частично заняты коммерческими помещениями. Во дворах – безопасная свободная от машин территория c зонами отдыха, игровыми и спортивными площадками. В двух минутах ходьбы от новой очереди будут построены школа и стадион, под окнами раскинется широкая кленовая аллея, ведущая к центральной площади квартала.

Первыми в продажу поступили две секции в корпусе 6.1, здесь представлен большой выбор планировок: от студий с просторными лоджиями до квартир формата 3Е с кухнями-гостиными. На последнем этаже расположены мансарды с потолками высотой до 3,2 метров, террасами и увеличенными окнами. Все квартиры продаются с отделкой по стандарту «Итальянские коллекции». Плановый срок ввода в эксплуатацию — IV квартал 2022 года. Стоимость квартир — от 3 млн рублей.

«Зеленый квартал» — малоэтажный проект от девелопера Setl Group в 20 минутах езды от станции метро «Московская». На территории квартала организуют три сада, четыре аллеи с разными видами деревьев, в центре — площадь с еловым сквером. В жилом комплексе предусмотрена вся необходимая инфраструктура: две школы и два детских сада, магазины, кафе, аптеки и отделение банка. Три первых дома жилого комплекса уже сданы и заселяются.

«Петербургская Недвижимость» предлагает покупателям самый широкий выбор новостроек: более 150 объектов от 40 надежных застройщиков. Компания выступает эксклюзивным продавцом всех объектов Setl Group. Онлайн-сервисы позволяют выбрать и забронировать квартиру без посещения офиса. Благодаря сотрудничеству компании с ведущими банками клиенты могут оформить ипотеку со скидкой. Покупатели, которые приобретают жилье напрямую через отдел продаж, становятся участниками «Клуба привилегий»: им доступно приоритетное бронирование, консультации юриста онлайн и многое другое.

ЖК «Зеленый квартал на Пулковских высотах»: Санкт=Петербург, Пулковское шоссе, д. 103, лит. Р, участок 68, кадастровый номер ЗУ 78:14:0772303:3779. Застройщик ООО «АРТ «Созидание». Срок ввода объекта в эксплуатацию согласно графику строительных работ. Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). Ознакомиться со стандартом отделки можно на сайте www.setlgroup.ru.

Материал носит информационный характер и не является публичной офертой.

Все Новости компаний/Пресс релизы