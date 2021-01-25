Комплекс по переработке зерна кубанской фирмы «Ошер» продается за 58 млн рублей

Имущество кубанского завода по производству масел ООО «Ошер», в том числе комплекс по переработке зерна, расположенный в Адыгее, выставлено на торги за общую начальную цену 58,6 млн руб., сообщает в ЕФРСБ арбитражный управляющий компании.

Комплекс по переработке зерна стоимостью 58,2 млн руб. состоит из земельного участка (86,3 тыс. кв.м), 26 зданий и сооружений, двух скважин и 107 единиц оборудования. Имущество находится в станице Дондуковской Гиагинского района Адыгеи. Также за 44 тыс. руб. продается нежилое помещение площадью 16,9 кв. м, расположенное в Краснодаре по улице Сормовской.

По данным «СПАРК-Интерфакс» , ООО «Ошер» зарегистрировано в 2010 году в Краснодаре, основной вид деятельности – производство нерафинированных растительных масел и их фракций. Уставный капитал общества – 10 тыс. руб., им на 100% владеет Сергей Жестовский. По итогам 2019 года выручка общества составила 1,2 млн руб., убыток – 35 млн руб., кредиторская задолженность - 66,5 млн руб. При этом в 2018 году выручка компании достигала 1 млрд руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, ООО «Ошер» было признано банкротом в июле прошлого года. Компания вместе с ООО «Гиагинский маслоперерабатывающий комплекс», ООО «ПК "Наш продукт"», ООО «Агрообъединение "Регион"», ООО «Кубанский элеватор», ООО «Славрис», ООО «Кубанская долина» и ООО «Торговый дом "Алекс"», входят в группу компаний «Регион» – крупнейшего производителя подсолнечного масла и другой продукции из семян подсолнечника на Юге России.

В апреле 2019 года в отношении дочерних компаний «Региона» была введена процедура наблюдения. Истцом выступило ООО «Скиф-Экспо», которому «РосинтерБанк» переуступил долг ООО «Агрообъединение "Регион"» на 2,9 млн руб. по кредитному договору. Остальные компании выступали поручителями по кредиту.

Виктория Колганова