На горнолыжном курорте в Сочи из-за сбоя на канатной дороге эвакуировали 170 человек

Спасательные службы эвакуировали 170 человек из-за технологического сбоя на горнолыжном курорте «Газпром» в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Инцидент произошел 25 января, в результате сбоя движение на канатной дороге было остановлено. Находившихся в кабинках отдыхающих эвакуировали с кресел по тросам, а затем увезли на снегоходах. В мэрии Сочи утверждают, что в результате инцидента никто не пострадал.

На горнолыжном курорте «Газпром» работают в общей сложности 13 канатных дорог, которые обслуживают 35 трасс и объекты инфраструктуры, расположенные в долине реки Ачипсе, на плато Псехако и хребте Аибга на высотах от 540 до 2256 м над уровнем моря. Общая площадь территории курорта 800 га, курорта может принять одновременно до 2000 человек. Инвестор строительства и собственник Горно-туристического центра – ПАО «Газпром».

Ольга Логинова