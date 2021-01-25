Лидер сторонников Навального в Костроме получил десять суток ареста

Суд дал десять суток ареста лидеру сторонников Алексея Навального в Костроме Александру Зыкову по ст. 20.2 КоАП о нарушении установленного порядка проведения массовой акции. Об этом господин Зыков написал на своей странице в Facebook.

По словам активиста, суд отказал ему в допуске адвоката, прессы и зрителей, а также в отводе судьи. «30 минут судье понадобилось, чтобы дать мне десять суток ареста»,— отметил Александр Зыков. Он добавил, что перед этим его якобы похитили неизвестные при выходе из дома, надели ему на голову мешок и «отвезли в лесополосу». Затем господина Зыкова, с его слов, доставили в суд.

В Костроме в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 23 мая приняли участие несколько сотен человек. Она началась на Октябрьской площади, после чего манифестанты пошли в сторону городской администрации. Александра Зыкова задержали до начала акции.

Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера прошли по всей России. По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями были задержаны 3711 человек.

Как на протесты в России отреагировали зарубежные СМИ, читайте в публикации “Ъ” «"Навальный — самый опасный враг Путина"».

Александр Тихонов, Ярославль