В Прикамье израсходовано более 70% поступившей вакцины против COVID-19

За минувшую неделю вакцинацию против коронавирусной инфекции в Пермском крае прошли 1952 человека. На сегодняшний день первым компонентом привит 6081 житель региона, вторым — 1654 человека.

Как сообщает пресс-служба краевого минздрава, вакцинация в регионе проходит в соответствии с графиком и ранее поданными заявками от граждан на иммунизацию. В настоящее израсходовано более 70% вакцины «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак») из 8542 доз, которые ранее были доставлены в Прикамье.

Запись на вакцинацию сейчас есть в поликлиниках Березников, Добрянки, Кунгура, Чайковского, Чусового, Кудымкара, Лысьвы, Краснокамска, Пермского района, Соликамска, в краевой столице — в Центре по борьбе со СПИД, ГКБ им. С. Н. Гринберга, ГКП №4. При этом в Перми пока прививают только тех пациентов, кто уже прошел вакцинацию первым компонентом. Заявки на имеющуюся в регионе партию вакцины уже сформированы, следующий этап записи на прививку начнется при поступлении новой партии, которая ожидается в конце января.

Напомним, массовая вакцинация против COVID-19 в Пермском крае стартовала 18 января. В настоящее время в ней задействовано 21 медучреждение. После поступления крупной партии вакцины число медучреждений, где можно привиться, постепенно будет увеличено до 48.