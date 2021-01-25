В Краснодаре месячный бюджет выполнен на 59%

По состоянию на 23 января в бюджет столицы Кубани поступило 619 млн руб. собственных доходов. Это 59% от плана на месяц, сообщил на городской планерке глава департамента финансов Александр Чулков.

С начала года расходы местного бюджета с учетом краевых и собственных средств составили 847 млн руб. На социальную сферу направлено 69% всех расходов. В основном это заработная плата сотрудникам и коммунальные платежи учреждений.

Как отметил заместитель главы Краснодара Александр Нарижный, плановое задание поступлений в местный бюджет на 2020 год было доведено в сумме 1,18 млрд руб. Фактически поступило 1,53 млрд руб., что составляет 129%. В декабре 2020 года при плане 94 млн руб. поступило 191 млн руб. (203%).

Дмитрий Михеенко