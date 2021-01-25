В Сочи ульяновскую компанию подозревают в сбросе неочищенных сточных вод в море

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора совместно с Сочинской природоохранной прокуратурой и администрацией города проводит проверку в отношении АО «Ульяновсккурорт». Предприятие подозревают в сбросе неочищенных сточных вод в реку Детляжка, которая впадает в Черное море, сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

В рамках проведения административного расследования, возбужденного в отношении «Ульяновсккурорт», сотрудники ведомства осмотрели место впадения реки в море и отобрали пробы воды. Сейчас пробы направлены в лабораторию для проведения анализа.

Как писал “Ъ-Кубань”, в феврале 2018 года сочинская полиция уже возбуждала в отношении филиала АО «Ульяновсккурорт» базы отдыха «Слава Черноморья» дело о сбросе сточных вод в реку Детляжка в поселке Якорная Щель Лазаревского района. По данным правоохранительных органов, сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в результате загрязнения объекта, превысила 13 млн руб.

Виктория Колганова