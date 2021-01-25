Дмитрию Артюхову представили нового руководителя управления ФСИН по ЯНАО

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов встретился с новым начальником управления ФСИН по региону Игорем Ракитиным. Как сообщили в пресс-службе губернатора, руководителя ямальского управления представил начальник управления режима и надзора ФСИН Игорь Кулагин.

На встрече господин Артюхов и господин Ракитин обсуждали вопросы взаимодействия между ведомством и правительством региона, оснащения исправительных учреждений, трудовой адаптации заключенных. «Среди первоочередных задач Игорь Ракитин обозначил обеспечение порядка и законности в исправительных учреждениях, недопущение побегов из-под охраны, а также организацию трудоустройства заключенных»,— добавили в пресс-службе главы Ямала.

Полковник внутренней службы Игорь Ракитин родился в Тамборвской области, окончил Псковский юридический институт. В структуре ФСИН работает с 1994 года. С 2018 года занимал должность заместителя начальника управления ФСИН по ЯНАО. На пост руководителя ведомства назначен 1 января 2021 года, после ухода полковника внутренней службы Александра Новикова в отставку в июле 2020 года (возглавлял региональное управление с 2016 года).