Адвокат на Кубани обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере

И. о. руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении адвоката адвокатской палаты Кубани. Он обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

В следственном ведомстве сообщили, что адвокат защищал местного жителя, который обвинялся в мошенничестве. Сейчас уголовное дело рассматривалось в одном из районных судов Новороссийска. По версии следствия, обвиняемый сообщил, что за 350 тыс. руб. сможет способствовать назначению доверителю наказания, не связанного с лишением свободы. Об этом мужчина сообщил в следственные органы регионального СКР.

7 декабря прошлого года около одного из домов на улице Молодежной в Новороссийске адвокат встретился с заявителем и получил от него требуемую сумму. Далее его действия были пресечены оперативниками УФСБ по краю.

Василий Хитрых