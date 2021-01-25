В Новороссийске адвокат обвиняется в покушении на мошенничество

Адвокат адвокатской палаты Краснодарского края стал фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество в крупном размере (ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ), сообщает следственное управление СКР по региону. Факт незаконного получения адвокатом денег от подзащитного выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, клиент адвоката обвиняется в совершении мошенничества, ему грозит наказание в виде реального лишения свободы. Как полагает СУ СКР, в декабре прошлого года адвокат предложил подзащитному передать ему 350 тыс. руб. якобы за вынесение судом наказания, не связанного с лишением свободы. Мужчина сообщил о незаконном предложении в УФСБ, при передаче денег 7 декабря действия адвоката были пресечены оперативниками.

Анна Перова, Краснодар