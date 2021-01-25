На Кубани выявлено 198 новых случаев COVID-19

В Краснодарском крае за прошедшие сутки выявлено 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Общее количество заболевших в регионе достигло 32543 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 573,4.

В Краснодаре диагноз COVID-19 подтвердился у 58 человек, в Сочи – 22 новых заболевших, в Геленджике – 16 новых случаев. За сутки в Краснодарском крае скончались 19 пациентов с диагнозом COVID-19, всего в регионе отмечено 1354 летальных случая, 23116 человек выздоровели, из них за последние сутки – 250 человек.

Анна Перова, Краснодар