В Ростовской области выявили 386 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Ростовской области выявлено 386 случаев коронавируса, сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Ростове-на-Дону — 144. В Азовском районе выявлено 13 случаев, в Батайске и Новошахтинске — по 11, в Новочеркасске, Шахтах, Красносулинском, Миллеровском и Неклиновском районах — по 10, по девять — в Волгодонске и Белокалитвинском районах, по восемь — в Каменске-Шахтинском, Таганроге, Аксайском и Сальском районах. В Мясниковском районе выявлено семь новых случаев, в Азове, Гуково и Верхнедонском районе — по шесть, по пять — в Кашарском, Пролетарском и Семикаракорском районах, в Зверево, Веселовском, Зерноградском, Обливском, Песчанокопском, Цимлянском и Чертковском районах — по четыре, по три — в Донецке, Егорлыкском, Зимовниковском, Константиновском, Матвеево-Курганском, Милютинском, Октябрьском и Тацинском районах, по два — в Багаевском, Заветинском, Каменском, Морозовском, Орловском, Тарасовском районах, по одному — в Кагальницком, Ремонтненском и Целинском районах.

За сутки в регионе вылечился 371 человек. Умерли 17 человек.

По состоянию на утро 25 января количество инфицированных в области превысило 61,4 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1459. Коэффициент распространения инфекции — 1. За весь период выздоровели более 50,9 тыс. человек, умерли 2 505 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся 2,7 тыс. человек.

Наталья Шинкарева