Экс-мэр Туапсе и двое его подчиненных осуждены за должностные преступления

Туапсинский городской суд признал бывшего главу города Туапсе Владимира Зверева в мошенничестве, превышении полномочий и подлоге, начальника отдела имущественных отношений Маргариту Винтер – в превышении полномочий, подлоге и получении крупной взятки, а начальника МБУ «Управление земельных ресурсов» Дмитрия Мокиенко – в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба краевого суда.

Противоправная деятельность чиновников была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Суд установил, что в 2019 году чиновники организовали передачу предпринимателю муниципальной земли по подложным документам. Кроме того, подсудимые Винтер и Мокиенко получили от местного жителя взятку за утверждение схем земельных участков. По совокупности совершенных преступлений Владимир Зверев приговорен к пяти годам колонии, Маргарита Винтер – к семи с половиной годам, Дмитрий Мокиенко – к четырем годам лишения свободы. Подсудимые взяты под стражу в зале суда.

Анна Перова, Краснодар