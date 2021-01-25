Начальником Южной оперативной таможни назначен Анатолий Балтыков

Анатолий Балтыков, генерал-майор таможенной службы, назначен начальником Южной оперативной таможни. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления. Ранее господин Балтыков с 2014 года работал начальником Приволжской оперативной таможни.

Анатолий Балтыков начал службу в Пензенской таможне в 1993 году. С 2010 по 2014 год работал первым заместителем начальника Приволжской оперативной таможни. В 2017 году получил звание генерал-майор таможенной службы. Господин Балтыков награжден медалями «За усердие», «За службу в таможенных органах» I, II, III степеней, а также медалью «Дмитрий Бибиков».

Наталья Шинкарева