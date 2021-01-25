РБК: Кремль определил уровни доверия к губернаторам и президенту

Внутриполитический блок Кремля представил данные по выполнению ключевых показателей эффективности (KPI) в регионах России, сообщает РБК со ссылкой на трех участников семинара для вице-губернаторов. Источники издания отмечают, что участникам показали списки регионов с наибольшим и наименьшим уровнем доверия к президенту и главам регионов.

В числе регионов с наибольшим уровнем доверия губернаторам РБК называет Чечню (глава региона — Рамзан Кадыров), Адыгею (Мурат Кумпилов), Курганскую область (Вадим Шумков), Курскую область (Роман Старовойт) и Ямало-Ненецкий автономный округ (Дмитрий Артюхов). Чечня вместе с Крымом и Севастополем была также упомянута как регион с наибольшим уровнем доверия президенту.

Регионы с наименьшим уровнем доверия губернаторам — Хакасия (Валентин Коновалов), Владимирская область (Владимир Сипягин), Хабаровский край (врио главы региона — Михаил Дегтярев), Красноярский край (Александр Усс) и Кемеровская область (Сергей Цивилев). Хабаровский и Красноярский край, а также Санкт-Петербург, отметились как регионы с наименьшим доверием главе государства.