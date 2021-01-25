«Аквадискотека» на Невском проспекте

На выходных в Санкт-Петербурге и еще как минимум в 120 городах России прошли митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Самой массовой стала столичная протестная акция, а в Петербурге, по разным подсчетам, на улицы вышло от 5 до 30 тыс. человек, более 500 было задержано. Корреспонденты “Ъ” наблюдали за акцией и узнали, кто вышел на улицы в субботу и что они думают о действиях силовиков и о митингах.

В субботу подтягиваться к Сенатской площади люди начинали заранее. Первое время пройти на площадь не удавалось: пространство огородили металлическими заборами, а сотрудники Росгвардии разворачивали пришедших без объяснения причин. В Александровском саду ОМОН проводил выборочные задержания, под которые попали и корреспонденты “Ъ”. Так, журналиста “Ъ” Олега Дилимбетова отвезли в 46-й отдел полиции, находящийся в Стрельне. Вместе с ним там находились сотрудники издания «Медуза» Александра Сивцова и «Невских Новостей» Кирилл Конторщиков. Вечером стало известно, что Петербург стал лидером по задержанию журналистов. Поводом для этого почти всегда становилась проверка документов, хотя корреспонденты имели яркие отличительные знаки и пресс-карты.

После 14 часов Сенатская площадь все-таки заполнилась людьми, которые начали скандировать «Путин — вор», «Я люблю Россию» и «Мы ждем перемен». На Адмиралтейской набережной группа людей включила песню группы «Порнофильмы» «Это пройдет», особенно громко выкрикивая строки «Моя Россия сидит в тюрьме». Оценить количество пришедших людей было сложно с самого начала: часть протестующих так и не дошла до Сенатской площади, обосновавшись в Александровском саду, на Гороховой улице и Исаакиевской площади. По оценкам корреспондентки “Ъ”, которая находилась внутри колонны митингующих, в мероприятии участвовало около 7 тыс. человек. Издание «Бумага», опираясь на данные сервиса Mapcheking и фотографии колонн с воздуха, сообщает о 15–30 тыс. человек.

На Сенатской площади, вопреки заявлениям государственных СМИ о «детском протесте», собралась разновозрастная публика. Молодых людей, которые были очевидно младше 18 лет и участвовали в шествии, корреспондентка “Ъ” за семичасовую прогулку по центру Санкт-Петербурга увидела лишь однажды. «Я уже в возрасте и не хочу, чтобы моя молодежь жила в таком бардаке, как сейчас»,— отвечал на вопрос о причинах участия в митинге пожилой мужчина, который медленно, но уверенно шел с тростью по замерзшей корке снега на Сенатской площади. «Да, потому что молодежь надо поддержать и встать впереди, а не греть свои диванные точки»,— вторила ему проходящая рядом женщина в медицинской маске лет 45. Напротив Конституционного суда митингующие кидали снежки в бойцов ОМОНа и Росгвардии, которые задерживали протестующих. Сенатскую на время зачистили от людей, но толпа снова смогла прорваться сквозь оцепление.

Обосновавшись на Марсовом поле, митингующие лепили снеговиков, общались, кто-то развернул белорусский флаг. Все спокойствие рассеяли сотни омоновцев и росгвардейцев, которые быстро двинулись к центру поля, толпа разбежалась в разные стороны: к Летнему саду, в сторону Литейного проспекта или Троицкого моста. К этому моменту она уже рассеялась, а многие группы протестующих отстали от основной части.

Самым громким эпизодом прошедшей акции стал инцидент с 54-летней Маргаритой Юдиной, которую сотрудник ОМОН пнул в живот, когда она вышла из толпы, чтобы спросить, почему правоохранители задерживают молодого человека. Сейчас ГУ МВД по Санкт-Петербургу проводит по данному факту проверку, а Маргарита Юдина находится в больнице. «Проверка продолжается. Это не заплыв на короткую дистанцию в бассейне. За ночь проверки не проводятся»,— сказал изданию «Медиазона» глава пресс-службы петербургской полиции Вячеслав Степченко. По данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, Маргариту Юдину должны вскоре выписать из больницы, а всего за медицинской помощью на акции обратилось 24 человека.

По данным правозащитной организации ОВД-инфо, в Петербурге было задержано 525 человек. Уже 23 января было возбуждено уголовное дело в отношении автора канала «АгитРоссия» Павла Иванкина по ст. 319 УК РФ (оскорбление сотрудника правоохранительных органов). Он вышел с плакатом, на котором была написана унизительная фраза.

24 января глава штаба Навального в Петербурге Ирина Фатьянова и муниципальный депутат «Владимирского округа» Денис Луговский получили шесть и семь суток ареста по ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение правил проведения массовых мероприятий). По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, на момент сдачи материала в четырех судах находилось 58 материалов на участников акции 23 января.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов сравнивает сценарий протестов с акциями 2017 года: «Значительный региональный охват, мощный эмоциональный выплеск, яркие антивластные мемы, столкновения с правоохранителями — но при этом у участников нет понимания, как выплеск эмоций трансформировать в политический результат»,— говорит политолог.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

Марина Царева, Олег Дилимбетов