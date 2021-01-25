«Зенит» нашел нового «столба»

Вчера «Зенит» провел на сборе в Дубае сразу два контрольных матча. Утром сине-бело-голубые померились силами с узбекским «Пахтакором», а вечером уже другой состав провел свой матч с солигорским «Шахтером».

Непривычно рано вышли чемпионы России на свой первый матч — в 10 утра. Сергей Семак решил сыграть в один день двумя составами. Получилось так, что у него почти не было возможности проводить замены в играх.

Тот состав «Зенита», который проводил матч утром против «Пахтакора», 11-кратного чемпиона Узбекистана, выигравшего в том числе два последних первенства страны, почти целиком состоял из молодежи. Из опытных на поле были Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос. Ну еще 23-летний Андрей Мостовой, игравший в прошлом году за основной состав «Зенита».

Он и стал главным героем матча. Уже на второй минуте открыл счет. А во втором тайме забил гол с 11-метрового, который сам же заработал. С учетом этих двух мячей у Мостового уже три гола в двух товарищеских матчах «Зенита»: на прошлой неделе петербуржцы обыграли со счетом 4:0 клуб «Рига» (там Мостовой реализовал пенальти).

Но еще больший интерес вызывал 22-летний форвард «Зенита» Станислав Крапухин. Еще в прошлом году вокруг его имени возникла шумиха. Крапухин, долговязый, похожий чем-то на английского нападающего Питера Крауча, игравшего за «Ливерпуль» и сборную Англии, забил 14 голов в 16 матчах за «Зенит»-2 в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Эту команду тренирует Владислав Радимов, известный в прошлом игрок «Зенита». И вот Семак включил Крапухина в список игроков, которые отправились готовиться к возобновлению сезона в Арабские Эмираты.

Этого форварда уже прозвали вторым Дзюбой. Дело в том, что настоящий Дзюба, который Артем, в Дубай с командой не поехал. Он сдал положительный тест на COVID. Как и вратарь Андрей Лунев. Поэтому ворота «Зенита» в контрольных матчах защищает Александр Васютин, а также молодые Даниил Одоевский и Давид Бязров. У Михаила Кержакова, еще одного голкипера,— травма.

С учетом игровых характеристик Крапухина он может заменить Дзюбу в схемах Сергея Семака. Правда, болельщики надеялись, что пока на поле нет Артема, главный тренер «Зенита» придумает еще пару вариантов игры. Потому что тактика игры на «столба», в качестве которого выступает Дзюба, приносит успех «Зениту» только в России. На европейской арене она не работает, как показали матчи Лиги чемпионов.

Крапухин в роли выдвинутого форварда смотрелся в атаке сине-бело-голубых интересно. И забил один из трех голов в ворота «Пахтакора», получив передачу от Оздоева и перекинув вратаря. Правда, во втором тайме Крапухина не было видно на поле. Как и весь «Зенит». Потому что футболисты, получающие нагрузки на сборе, банально устали. А менять их Семак не имел возможности: вечером другой состав «Зенита» ждал матч с «Шахтером». «Пахтакор» за счет замен взвинтил скорости, перехватил инициативу, но распечатать ворота «Зенита» узбекские футболисты не смогли.

«На такой жаре под палящим солнцем пришлось тяжело. Начали активно, в первые 20 минут шли в прессинг. Но потом ножки подсели и мы стали откатываться. Не хватало свежести»,— сказал после матча Станислав Крапухин.

Матч с солигорским «Шахтером» завершился победой «Зенита» со счетом 2:0. Голы забили Далер Кузяев и Сердар Азмун.

На сборе в Эмиратах «Зениту» осталось провести еще один спарринг — против российского «Урала» 27 января.

Кирилл Легков