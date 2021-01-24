Тренажеры и автобусы ФК «Кубань» вновь выставили на торги

Конкурсный управляющий НАО «Футбольный клуб “Кубань”» Евгений Слушкин вновь выставил на открытые торги имущество организации на общую сумму около 14 млн руб. Объявление опубликовало в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). На аукцион выставлено 33 лота. Самый дорогой лот - автобус Neoplan Cityliner стоимостью 8,2 млн руб. Кроме того, на аукционе реализуются тренажеры, мебель, газонокосильные машины, аппараты ударно-волновой терапии и пр.

Ранее аукционы по реализации указанного имущества должника дважды были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в декабре 2017 года НАО «ФК “Кубань”» был признан банкротом. Общий размер кредиторской задолженности организации составляет более 1,4 млрд руб. В 2016 году из состава учредителей НАО вышла корпорация «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД), которая ранее являлась основным источником финансирования клуба. Акции ИСД перешли к краевой администрации. В том же году «Кубань» покинула Премьер-лигу. В начале 2020 года конкурсный управляющий подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих общество, в размере 2,3 млрд руб. Среди привлекаемых лиц - «Фонд государственного имущества Краснодарского края», ЗАО «ИСК-Инвест», краевое министерство спорта, УК «Футбольный клуб Кубань», а также 16 физлиц, среди которых вице-губернатор Андрей Коробка и бывший инвестор и гендиректор клуба Олег Мкртчан.

Наталья Решетняк