В Амстердаме арестовали предполагаемого главу крупнейшего наркокартеля Азии

Нидерландская полиция арестовала в Амстердаме Цзэ Чи Лопа — гражданина Канады китайского происхождения, который считается основателем крупнейшего наркокартеля Азии Sam Gor. Сообщается, что Цзэ был арестован по запросу австралийской полиции, однако его разыскивали и власти многих других стран, включая Канаду, Китай и США. Цзэ был одним из самых разыскиваемых преступников в мире, СМИ сравнивают его с такими латиноамериканскими наркобаронами, как Пабло Эскобар и Эль Чапо.

57-летний Цзэ родился в китайской провинции Гуандун. Он был связан с одной из крупнейших триад (преступных синдикатов) Гонконга и юга Китая «Дацзюань». В конце 1980-х годов он переехал в Канаду, где стал представителем синдиката и занимался наркоторговлей. В 1998 году Цзэ был осужден американским судом за перевозку героина, он находился в тюрьме до 2006 года, после освобождения уехал обратно в Азию. Здесь он стал главой преступного синдиката Sam Gor, или The Company, созданного представителями нескольких триад и других преступных группировок. О ее существовании известно с 2016 года, после ареста одного из наркоторговцев.

Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) считает Sam Gor мировым лидером торговли метамфетамином. По оценке UNODC, за пять лет к 2019 году торговля метамфетамином в Азии выросла в пять раз, и большую роль в этом сыграла Sam Gor, а доходы самого синдиката в 2018 году составили до $17 млрд. Sam Gor считают создателем огромных производств синтетических наркотиков в слабо контролируемых полицией районах Мьянмы и разветвленной сети наркоторговли в разных странах. Также синдикат считается одним из лидеров по производству наркотика MDMA, известного как экстази, занимается он и торговлей героином и другими наркотиками.

Яна Рождественская