К 2030 году Boeing начнет выпуск самолетов на биотопливе

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing заявила, что она готова к 2030 году начать поставки коммерческих самолетов, которые смогут летать на 100% на биотопливе. Это потребует от компании как усовершенствования систем двигателей самолетов, так и получения сертификатов от мировых авиационных регуляторов на стопроцентное использование биотоплива при перелетах.

Boeing уже давно занимается разработками в этой сфере. Еще в 2018 году состоялся первый рейс со стопроцентным использованием биотоплива. Это был грузовой Boeing 777, тестовый рейс совершила транспортная компания FedEx. В целом же, в соответствии с действующими сейчас нормами, максимальное содержание биотоплива для обычных рейсов составляет 50%, остальные 50% в смеси должны быть обычным авиационным топливом.

По данным Министерства энергетики США, использование новых видов топлива может снизить выбросы CO2 в атмосферу на 80%. Как отмечают в компании Air Transport Action Group, занимающейся изучением более экологичных решений в авиации, на коммерческие рейсы сейчас приходится около 2% всех выбросов парниковых газов и 12% от всех выбросов в сфере транспорта. Яна Рождественская