Кубань вошла в топ-20 регионов по уровню развития индустрии разработки ПО

По итогам 2020 года Краснодарский край занял 13 место среди регионов России по уровню развития индустрии разработки программного обеспечения (ПО). Рейтинг составило некоммерческое партнерство «РУССОФТ».
Как сообщает пресс-служба администрации края, список лидеров составили по объему экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, а также данным опроса участников индустрии и пр.
По данным регионального департамента информатизации и связи, в настоящее время в Краснодарском крае в софтверной отрасли функционируют более 100 организаций, которые ориентированы на отечественный и зарубежный рынки, и охватывают практически все направления деятельности в сфере разработки ПО.
В 2020 году в крае был принят закон о поддержке IT-отрасли, который предусматривает субсидии на возмещение части затрат при уплате процентов по кредитам, повышении квалификации специалистов и создании дополнительных рабочих мест.
Также краевые власти предложили внести изменения в федеральное законодательство, которые позволят регионам поддерживать отрасль из средств краевого бюджета. Сейчас это возможно только при реализации IT-программ в малом и среднем бизнесе или инвестпроектов.
Как писал "Ъ-Кубань", в 2021 году в рамках национального проекта «Цифровая экономика» на Кубани к высокоскоростному интернету подключат 800 социально значимых объектов.