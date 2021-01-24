В Португалии начались президентские выборы

В Португалии в 8:00 по местному времени (11:00 мск) началось голосование на президентских выборах. Избирательные участки будут работать до 19:00 по местному времени.

На президентский пост претендуют семь человек. Сейчас высшую государственную должность занимает Марселу Ребелу ди Соуза, он также претендует на второй срок. Ранее переизбраться удавалось всем португальским президентам.

Срок правления главы государства в Португалии — пять лет. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если этого не случится, 14 февраля в Португалии состоится второй тур выборов.