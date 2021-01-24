158 жителей Тюменской области заразились коронавирусом

За минувшие сутки в Тюменской области COVID-19 заразились 158 человек, сообщили в информационном центре по мониторингу заболевания.

За весь период пандемии коронавирусом в регионе заразились 27 194 человека, более 25 тысяч уже выздоровели, 238 пациентов скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 21 127 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 719 400 человек, более 3,1 млн пациентов выздоровели, 69 462 человека скончались.

Напомним, режим самоизоляции в Тюменской области для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, продлен до 28 февраля. В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах и транспорте, граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию. До конца февраля в Тюменской области под запретом остается проведение в помещениях массовых мероприятий. С ограничениями продолжают работают фитнес-центры, кафе и рестораны.