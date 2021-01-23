В Югре после акций в поддержку Навального задержали несколько человек

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) после несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального арестовали несколько человек.

По данным местного издания «ЮграPro», в Сургуте на митинг вышло 30 человек, полиция задержала троих. Один из задержанных был с плакатом, двое вели себя вызывающе по мнению полицейских.

В Нижневартовске на акцию протеста вышло 25 человек. Из них пять человек были доставлены в отдел полиции для выяснения личности.

По данным издания Znak.com, всего в Югре в полицию было доставлено 11 человек. Как сообщает издание, в Нижневартовске в участок в общей сложности поехали семь участников. При этом пятерым вменяется ст. 20.2. КоАП РФ.

«Одну из организаторов митинга доставили в отделение в состоянии алкогольного опьянения. Ей предъявляется обвинение по статье 20.21. КоАП РФ „Появление в общественных местах в состоянии опьянения“. Еще одного — за курение в общественных местах. Всего в Нижневартовске мы насчитали порядка 30 собравшихся на площади», — прокомментировали изданию задержания в полиции.