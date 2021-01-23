В Новороссийске прошли задержания участников несанкционированного митинга 23 января

Фото: Наталья Решетняк

В Новороссийске несогласованный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января завершился задержанием не менее трех человек. Видео появились в социальных сетях. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю не комментируют произошедшее.

Всего, по оценке корреспондента “Ъ-Кубань”, в шествии приняли участие более 1 тыс. человек. Официальной цифры пока нет.

Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Новороссийске начался в 14.00 на Форумной площади. Основную часть митингующих составили студенты. Участники акции прошли по улице Советов до здания администрации города. Представители правоохранительных органов не препятствовали шествию, несколько десятков полицейских сопровождали колонну, не предпринимая никаких действий. Периодически протестующие аплодисментами благодарили полицейских за корректное поведение. Со стороны участников несанкционированной акции провокаций замечено не было.

Когда колонна оказалась у здания мэрии, сотрудники полиции с помощью громкоговорителей предупреждали митингующих о незаконности акции. Однако участники не расходились, выкрикивая ряд требований, в том числе освободить Алексея Навального. Спустя час, митингующие решили еще раз пройти по городу колонной. Шествие завершилось около 16.30 на городской набережной. Массовых задержаний не наблюдалось.

Наталья Решетняк