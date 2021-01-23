«РИА Новости»: кандидату в главы NASA в России отказали в визе

Кандидат на должность руководителя представительства NASA в России не получил дипломатическую визу в ответ на аналогичный шаг США в отношении ряда российских дипломатов, сообщили источники «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли.

«В ответ на невыдачу российским дипломатам виз в США было принято ответное решение не выдавать визу представителю NASA, который должен был возглавить офис агентства при посольстве США в России»,— сказал собеседник агентства. Имя кандидата на должность руководителя не сообщается.

По словам другого источника, подобная ситуация была и при назначении текущего руководителя офиса NASA в Москве Триши Мак. «После назначения в Москву она в течение полутора лет сидела в Хьюстоне и прилетала только на старты и посадки в Казахстан, потому что в течение этого срока не получила визу»,— уточнил он.

В декабре 2020 года посольство России в Вашингтоне заявило, что США являются инициаторами «визовой войны», так как навязали России практику персональных визовых разменов.