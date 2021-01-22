Курс доллара. Прогноз на 25–29 января

Богдан Зварич, главный аналитик В понедельник пройдет пик налоговых выплат, что приведет к снижению поддержки рубля со стороны экспортеров В рамках предстоящей недели российский рубль может продолжить волну ослабления, что приведет к закреплению пары USD/RUB в диапазоне 75-77,5 руб./$. Давление на национальную валюту может оказать ситуация на рынке энергоносителей, где опасения инвесторов относительно восстановления спроса приведут к сохранению коррекционных настроений и будут способствовать отступлению ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон $50-53 за баррель. Плюс к этому отмечается ухудшение отношения инвесторов к рисковым активам на опасениях относительно динамики мировой экономики. Беспокойство вызывает ситуация с коронавирусом в Азии и высокие темпы заболеваемости в Европе, которые могут привести к ужесточению и продлению карантинных ограничений, что может оказать негативное влияние на динамику экономик отдельных стран и мировую в целом. В понедельник пройдет пик налоговых выплат, что приведет к снижению поддержки рубля со стороны экспортеров.

Олег Кочетков, начальник управления валютных операций Волатильность увеличивается К концу недели на рубль свалилось два негативных фактора: общее отторжение риска в мире (из-за пробуксовки «пакета Байдена» и не очень радужных комментариев Лагард об экономике ЕС) и внутриполитические проблемы. Растут опасения относительно возможного проведения акций протеста в субботу, к которым незаконно призывают сторонники Навального. Это привело рубль к уровню 75. Волатильность увеличивается, в начале следующей недели ожидаем 74-76 руб./$.

Виталий Громадин, старший аналитик Сдерживает рубль от большего снижения налоговый период Наш прогнозный диапазон для курса пары USD/RUB на начало будущей недели — 73-76. Усугубление вирусной проблематики в мире давит на спрос на рисковые активы, включая нефть и валюты развивающихся стран. В пятницу администрация нового президента США Джо Байдена объявила, что введет временные ограничения в штатах с высоким уровнем заражения COVID-19, при этом вакцинация населения происходит достаточно медленно. Сдерживает рубль от большего снижения налоговый период. На 25 января запланированы выплаты общим объемом 870 млрд руб.