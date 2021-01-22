Курс доллара. Прогноз на 25–29 января

После непродолжительного ослабления доллар США вновь начал уверенно укреплять позиции. По итогам пятничных торгов на Московской бирже курс американской валюты закрылся выше уровня 75 руб./$, прибавив за неделю более 1,5 руб. Этому способствует снижение аппетита к риску инвесторов на мировом рынке из-за опасений новых локдаунов. Добавляет нервозности на российском рынке рост геополитической напряженности вокруг России. В ближайшие дни поддержку рублю окажет предложение валюты со стороны экспортеров, но этого фактора будет недостаточно для нивелирования внешнего негатива, считают аналитики.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Зенит
|75.00
|Банк Русский Стандарт
|73.00-75.50
|«БКС Мир инвестиций»
|73.00-76.00
|МТС-банк
|74.00-76.00
|ПСБ
|75.00-77.50
|Альфа-банк
|72.00-74.50
|Консенсус-прогноз *
|74.71
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Богдан Зварич, главный аналитик
В понедельник пройдет пик налоговых выплат, что приведет к снижению поддержки рубля со стороны экспортеров
В рамках предстоящей недели российский рубль может продолжить волну ослабления, что приведет к закреплению пары USD/RUB в диапазоне 75-77,5 руб./$. Давление на национальную валюту может оказать ситуация на рынке энергоносителей, где опасения инвесторов относительно восстановления спроса приведут к сохранению коррекционных настроений и будут способствовать отступлению ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон $50-53 за баррель. Плюс к этому отмечается ухудшение отношения инвесторов к рисковым активам на опасениях относительно динамики мировой экономики. Беспокойство вызывает ситуация с коронавирусом в Азии и высокие темпы заболеваемости в Европе, которые могут привести к ужесточению и продлению карантинных ограничений, что может оказать негативное влияние на динамику экономик отдельных стран и мировую в целом. В понедельник пройдет пик налоговых выплат, что приведет к снижению поддержки рубля со стороны экспортеров.
Олег Кочетков, начальник управления валютных операций
Волатильность увеличивается
К концу недели на рубль свалилось два негативных фактора: общее отторжение риска в мире (из-за пробуксовки «пакета Байдена» и не очень радужных комментариев Лагард об экономике ЕС) и внутриполитические проблемы. Растут опасения относительно возможного проведения акций протеста в субботу, к которым незаконно призывают сторонники Навального. Это привело рубль к уровню 75. Волатильность увеличивается, в начале следующей недели ожидаем 74-76 руб./$.
Виталий Громадин, старший аналитик
Сдерживает рубль от большего снижения налоговый период
Наш прогнозный диапазон для курса пары USD/RUB на начало будущей недели — 73-76. Усугубление вирусной проблематики в мире давит на спрос на рисковые активы, включая нефть и валюты развивающихся стран. В пятницу администрация нового президента США Джо Байдена объявила, что введет временные ограничения в штатах с высоким уровнем заражения COVID-19, при этом вакцинация населения происходит достаточно медленно. Сдерживает рубль от большего снижения налоговый период. На 25 января запланированы выплаты общим объемом 870 млрд руб.
Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления
Рубль, вероятно, продолжит плавно слабеть
Рубль перешел из лидеров по укреплению среди высокодоходных валют в аутсайдеры. Главная причина смены тренда — рост геополитической напряженности после вступления в должность нового президента США. Неопределенность линии выстраивания отношений с РФ, которую выберет команда Джо Байдена, заставляет инвесторов проявлять осторожность. Цены на нефть отступили от локальных максимумов, прогнозы спроса в текущем году ухудшаются из-за более длительного действия ограничительных мер. Определенную напряженность вносит локальный фактор, связанный с историей по Алексею Навальному. Рост внутренних протестных настроений традиционно негативно влияет на обменные курсы валюты. В условиях ускорения ослабления рубля экспортеры, вероятно, ограничили продажу валюты для налоговых целей, поэтому поддержка с этой стороны оказалась минимальной. Краткосрочная перспектива российской валюты выглядит умеренно негативной. Давление исходит от неопределенности ряда обозначенных факторов, поэтому рубль, вероятно, продолжит плавно слабеть.