Оборот сервиса igooods в 2020 году вырос в три раза — до 7,8 млрд рублей

В текущем году петербургский сервис доставки продуктов igooods совершил более 1,8 млн доставок на общую сумму 7,8 млрд рублей. В финансовом выражении оборот компании вырос в три раза по сравнению с 2019 годом.

Как сообщили в компании, основные финансовые показатели удалось увеличить за счет укрепления позиций сервиса в регионах присутствия, подключения новых сетей и расширения географии франчайзинговой сети. В частности, в 2020 году igooods начал работу более чем в 20 городах России. Его новыми партнерами стали торговые сети «Ашан», «О`Кей» и «Глобус». Также компания провела ребрендинг и запустила ряд дополнительных функций.

В следующем году igooods планирует начать работу в одной из европейских стран. По словам управляющего и сооснователя сервиса Григория Куниса, для этого компания проведет новый раунд инвестиций, который предположительно завершится во втором квартале 2021 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в декабре сервис igooods зарегистрировал новую торговую марку.

Подробнее о планах компании по выходу на зарубежный рынок — в материале “Ъ-СПб” «igooods копит на Европу».