Предприниматели Удмуртии привлекли кредиты на 3,2 млрд рублей по гарантийной поддержке

В 2020 году предприниматели Удмуртии привлекли кредиты на сумму более 3,2 млрд руб. благодаря поддержке Гарантийного фонда содействию кредитования (ГФСК) МСП. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на и.о. первого вице-премьера Константина Сунцова.

«По итогам 2020 года Гарантийный фонд предоставил 260 поручительств на общую сумму 842 млн руб. Это позволило бизнесу привлечь кредитов на сумму 3,2 млрд руб. Для сравнения, в 2019 году сумма привлеченных кредитных денег составляла 2,5 млрд руб. Гарантиями воспользовались предприниматели, работающие в сфере обрабатывающего производства, сфере услуг, торговле, сельхозтоваропроизводители и строительные компании. Также принимая во внимание непростую ситуацию, в которой предприниматели оказались в 2020 году, фонд смягчил условия предоставления гарантий, снизив размер своего вознаграждения и отменив обязательное требование о наличии собственного залога заемщика»,— отметил господин Сунцов.

Кроме того, 810 микрозаймов на 1,2 млрд руб. выдал за прошедший год Удмуртский фонд развития предпринимательства (ФРП). Это на 200 млн руб. больше, чем в 2019 году. Отметим, что за прошедший год ФРП Удмуртии и ГФСК были докапитализированы на 473 млн руб.

«Безусловно, подобная востребованность льготных кредитов была связана с пандемией. Кроме того, в качестве мер поддержки бизнеса Удмуртии для наиболее пострадавших отраслей мы снизили ставку по кредитам до 1%, сделали отсрочку обязательных платежей. Так, отсрочка от трех до шести месяцев была предоставлена по 636 договорам на общую сумму 517 млн руб. По специальной ставке 1% было выдано 58 займов на общую сумму 80 млн руб., также в сторону этой ставки были пересмотрены условия еще по 106 уже заключенным ранее договорам»,— подчеркнул и.о. первого вице-премьера.