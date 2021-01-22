В Ростовской области каждый четвертый специалист трудится до 80% рабочего времени

Служба исследований сайта по поиску работы hh.ru провела опрос соискателей из Ростовской области, чтобы выяснить сколько времени в течение рабочего дня они тратят непосредственно на работу. Каждый четвертый респондент ответил, что тратит на решение рабочих вопросов от 71% до 80% своего рабочего времени. О результатах опроса сообщает пресс-служба сервиса.

Как сказано в сообщении, еще 23% участников опроса в Ростовской области заявили, что трудятся с полной отдачей (91% — 100%), а 3% уделяют рабочим задачам только 21–30% времени. Отмечается, что у 5% опрошенных от 81% до 90% рабочего времени отнимают встречи, созвоны и переписка с коллегами — об этом говорили 7% работников транспортно-логистической сферы, 5% соискателей сферы «Строительство/Недвижимость» и 4% специалистов сферы «Управление/Персоналом».

Сервис приводит и данные опроса российских соискателей в целом. Из них следует, что 43% работников, успевших за время эпидемии поработать удаленно и продолжающих работать в таком режиме, с переходом на дистанционный формат стали работать больше. Для 27%, по их словам, ничего не изменилось, а почти каждый четвертый (24%) стал работать меньше.

Кристина Федичкина