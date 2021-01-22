За сутки в Петербурге выявлено 3104 новых случая коронавируса

В Петербурге за последние сутки официально подтверждено 3104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в городе заболели в общей сложности 313 608 человек, из которых 202 307 выздоровели, а 9181— скончался. За сутки в Петербурге зарегистрировано еще 59 смертельных случаев от коронавируса. Об том утром 22 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

В Ленобласти, в свою очередь, выявлено 223 новых случая COVID-19. За все время пандемии в регионе заболели 28 710 человек.

По России в целом общее число инфицированных достигло 3 677 352 (прирост за сутки — 21 513). Поправились после перенесенного заболевания за все время в стране 3 081 536 человек, 68 412 пациентов умерли.