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Но факту невыплаты зарплаты работникам Армавирского депо проводится проверка

По факту невыплаты заработной платы работникам Армавирского вагоноремонтного депо организована доследственная проверка. Ее проводит Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, с сентября 2020 года по настоящее время работникам ООО «Армавирское вагоноремонтное депо» не выплачивается зарплата, а уволившимся сотрудникам не произведен окончательный расчет. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Дмитрий Михеенко


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