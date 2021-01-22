Балахнинские депутаты признали вину в афере с коммунальными сетями

В Балахнинском городском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении двух депутатов горсовета, Михаила Серова и Андрея Капустина (последнего следователи и чекисты показательно задержали прямо во время пленарного заседания). Обоих обвиняют в крупном мошенничестве.

По данным следствия, в 2017 году Андрей Капустин выступил в качестве продавца изношенных тепловых сетей и трубопровода горячего водоснабжения, эти сети купила «Балахнинская коммунальная компания» (ООО БКК, дочернее предприятие государственного АО «Нижегородская областная коммунальная компания»). Должность гендиректора БКК тогда занимал друг Андрея Капустина Михаил Серов, он и подписал договор о покупке ветхих сетей по завышенной в несколько раз цене. Нанесенный БКК ущерб составил, по версии следствия, 23,5 млн руб. После увольнения директора компания отказалась оплачивать эту сделку, считая ее притворной и экономически необоснованной. Однако господин Капустин взыскал в гражданском суде долг по заключенному договору в сумме 22,8 млн руб. и проценты. Оспорить и отменить это решение в судах представителям БКК не удалось.

В уголовном суде оба обвиняемых депутата, бывший директор БКК и продавец сетей, полностью признали свою вину в инкриминируемом мошенничестве. В пресс-службе НОКК сообщили, что обвиняемые компенсировали нанесенный ими ущерб и обязались вернуть исполнительные листы на сумму 22,8 млн руб., то есть не требовать уплаты денег. «В связи с урегулированием ситуации ООО БКК, как потерпевшая сторона, не настаивает на реальном сроке для подсудимых»,— сообщили в материнской компании.

Иван Сергеев