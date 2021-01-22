В Саратовской области на ремонт дорог выделили 6 млрд рублей

В Саратовской области на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году направили 6 млрд руб. Работы запланировали на 76 дорожных объектах общей протяженностью 261 км. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Так, на организацию дорожной деятельности Саратову направили 1 млрд руб., определили 42 объекта (28 км). Энгельсскому району — 300 млн руб. на шесть объектов улично-дорожной сети (восемь км). На дороги регионального и межмуниципального значения направили 4,48 млрд руб., приведут в нормативное состояние 28 объектов (226 км).

Всего в 2021 году объем областного дорожного фонда составил 13,09 млрд руб. (федеральный бюджет — 2,12 млрд руб., областной бюджет — 10,97 млрд руб.), отметили в правительстве.

Мария Шахрай