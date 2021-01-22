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Жителя Удмуртии осудили за съедение протокола очной ставки

Индустриальный районный суд Ижевска приговорил 29-летнего ранее судимого жителя Кизнерского района Удмуртии к 320 часам обязательных работ за воспрепятствование осуществления правосудия. В апреле 2020 года мужчина, обвиняемый в совершении кражи, порвал протокол очной ставки и попытался его съесть, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Отметим, что мужчине назначили 5 лет и 3 месяца лишения свободы путем сложения указанного наказания с другим — было вынесено три приговора за совершение краж. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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