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ЦИК потратит на обновление системы ГАС «Выборы» более 25 млн рублей

Федеральный центр информатизации при ЦИКе объявил тендер на доработку государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» к концу апреля 2021 года в связи с введением многодневного голосования, следует из информации на сайте госзакупок. Система была создана в 1994 году, в ней содержатся данные о всех избирательных кампаниях.

Согласно документации, на эти цели ЦИК планирует направить 25,2 млн руб. бюджетных средств. Заявки на участие в тендере принимаются до 12 февраля, 20 февраля будут подведены итоги. Как следует из технической документации, закончить все работы необходимо до 30 апреля. Исполнителю предстоит доработать систему с учетом особенностей многодневного голосования, например в разделе «Ход голосования и открытие участков» внедрить возможность отображения времени открытия и закрытия участков в каждый день голосования, ввода сведений о числе избирателей по каждому дню. Соответствующим образом будут перепрограммированы КОИБы и программное обеспечение «Мобильного избирателя», а также изменен дизайн всех цифровых сервисов.

Напомним, многодневное голосование в России было опробовано летом 2020 года во время одобрения поправок в Конституцию и осенью в единый день голосования. Но оба раза КОИБы на участках работали только в последний день голосования, так как не были перепрограммированы.

В начале декабря ЦИК принял концепцию создания новой цифровой платформы, которая в 2022 году заменит ГАС «Выборы». Комиссия планирует перевести в цифровой формат регистрацию кандидатов, назначение наблюдателей, открытие избирательных счетов, предоставление финансовых отчетов, уведомление о выпуске агитационных материалов и т. д. Работу над созданием платформы ЦИК вместе с Минцифры и ПАО «Ростелеком» начали еще в 2019 году. Предполагается, что разработка новой платформы обойдется в 6 млрд руб.

Подробнее о создании новой цифровой платформы читайте в публикации “Ъ” «Кандидатам сделают профили».

Елена Рожкова


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