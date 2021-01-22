Банкиров объединили с бывшим замглавы Мордовии

Бывший первый заместитель главы Мордовии Владимир Мазов арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве. Ему инкриминировали хищение 217 млн руб. из бюджета при покупке выставочного комплекса по завышенной цене у Мордовпромстройбанка. Бывшему топ-менеджеру этого банка Вячеславу Брыкову и экс-проректору МГУ Алексею Гришину предъявили еще и дачу взятки экс-главе республиканского Нацбанка Александру Тренькину под видом фиктивной сделки с акциями фабрики «Ламзурь». Ранее находившийся в СИЗО Алексей Гришин дал на сообщников показания и был освобожден под домашний арест.

В Мордовии прошли задержания и аресты крупных чиновников, депутатов госсобрания республики и банкиров. Накануне по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на месяц и десять суток арестовали срочно уволенного 19 января первого заместителя главы Мордовии—министра экономики Владимира Мазова. Как сообщили в Ленинском райсуде Саранска, ему инкриминировали хищение бюджетных средств под видом развития выставочной деятельности в республике. По фабуле дела в 2017–2019 годах министр организовал покупку в республиканскую собственность по завышенной цене принадлежавшего Мордовпромстройбанку комплекса «Мордовэкспоцентр».

Как полагает следствие, преступную схему Владимир Мазов реализовал в сговоре с тогдашним руководством и бенефициарами банка, а также с «иными неустановленными лицами» для избавления кредитной организации от непрофильного актива.

Ущерб бюджету Мордовии предварительно определен в 217 млн руб.

Прокурор в суде заявил, что бывший чиновник может скрыться и оказать давление на свидетелей, Владимир Мазов не признал вины и просил меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Однако суд согласился с доводами следствия. Адвокат чиновника Александр Пучнин воздержался от комментариев, очевидно, решение суда будет обжаловано. В правительстве Мордовии уголовное преследование бывшего замглавы также не комментируют.

Параллельно следователи задержали бывшего председателя совета директоров Мордовпромстройбанка, депутата госсовета Мордовии Вячеслава Брыкова и экс-управляющего отделением Национального банка — Волго-­Вятского ГУ Центробанка Александра Тренькина.

В минувшую среду 72-летнему господину Тренькину инкриминировали получение взятки 7 млн руб. за отзыв результатов проверки Мордовпромстройбанка в 2015 году, грозивших ограничениями и последующим отзывом лицензии. При этом взятка, якобы полученная от Вячеслава Брыкова и бывшего проректора МГУ, затем министра строительства Самарской области Алексея Гришина как акционера коммерческого банка, якобы была замаскирована под продажу акций кондитерской фабрики «Ламзурь». Стоимость 58,3 тыс. ее акций, по некоторым данным, была оценена лишь в 40 тыс. руб. Следствие полагает, что для перевода денег Александр Тренькин использовал счет своей дочери в Сбербанке.

Подозреваемый Тренькин признал вину, поэтому в среду по ходатайству прокурора его отправили под домашний арест, запретив контактировать с другими фигурантами дела и пользоваться почтой. Вячеслава Брыкова суд арестовал до 18 марта по обвинению в даче взятки, он также признал вину.

Добавим, что расследование в отношении бывших акционеров Мордовпромстройбанка началось после того, как акционер Алексей Гришин в октябре заключил сделку со следствием и был отпущен из СИЗО под домашний арест. Кроме взятки бывшему проректору Московского госуниверситета предъявили обвинение в преднамеренном банкротстве подконтрольного крупного мордовского застройщика «СДС — Управление строительства», ремонтировавшего дороги в республике (в середине 2000-х годов его участником был сын тогдашнего главы региона Николая Меркушкина). В августе 2019 года компания была признана банкротом, сумма требований залоговых кредиторов превысила 117 млн руб. по основному долгу и 22 млн руб. по финансовым санкциям. Следствие считает, что Алексей Гришин вместе с управленцем компании Александром Тимофеевым через посредника заключил заведомо фиктивный договор переуступки требования и вопреки интересам кредиторов вывел часть ликвидных активов должника из конкурсной массы.

Роман Рыскаль