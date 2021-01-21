К 2030 году все работники поставщиков Unilever будут получать не меньше прожиточного минимума

Британско-нидерландская компания Unilever пообещала добиться того, чтобы к 2030 году все работники в сети ее поставок получали заработную плату на уровне не ниже прожиточного минимума. У Unilever около 60 тыс. поставщиков по всему миру, и на эти компании работают несколько миллионов человек, многие из них в бедных и развивающихся странах. Компания намерена потребовать от поставщиков платить сотрудникам зарплату, которая «позволит им в полной мере участвовать в жизни их сообществ и вырваться из порочного круга бедности».

Уровень заработной платы, обеспечивающей прожиточный минимум, для каждой страны, где у Unilever есть поставщики, компания рассчитает в сотрудничестве с Fair Wage Network. Как отмечается в заявлении Unilever, с такой зарплатой «работники смогут позволить себе достойный уровень жизни, при котором будут учтены все базовые потребности их семьи».

Одновременно с этими обязательствами Unilever в рамках программы поддержки строительства более справедливого общества с равными возможностями для всех объявила об оказании помощи до 2025 года 5 млн компаний малого и среднего бизнеса в доступе к финансированию и технологиям, помощи 10 млн молодых людей в получении необходимых навыков для дальнейшего устройства на работу до 2030 года, помощи в получении или повышении квалификации действующим сотрудникам компании к 2025 году и ряде других мер.

Алена Миклашевская