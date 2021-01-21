В Ижевске планируют отремонтировать 3,5 километра трамвайных путей

За 2021 год в Ижевске планируют капитально отремонтировать 3,5 км трамвайных путей. Это в пять раз больше, чем в 2020 году, сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

Так, в том числе, запланирован ремонт участков путей по улицам К.Маркса, Орджоникидзе, Ленина, Кирова, Халтурина, Школьной, Магистральной, 40 лет Победы и других. При работах будут использовать новые технологии, которые уже были протестированы в Ижевске.

«В 2018 году на улице К.Маркса была опробована новая технология укладки трамвайных путей с использованием шпал с анкерным креплением. Особенность новой технологии в том, что используется современное крепление, которое обеспечивает не только надежную фиксацию рельса, но и снижает шум и вибрацию. В 2020 году данная технология была применена при работах на улицах Орджоникидзе, Карла Маркса, Льва Толстого. В своих отзывах горожане оценили преимущества данной технологии, в том числе и эстетический вид уложенных путей»,— отметили в МУП «ИжГЭТ».