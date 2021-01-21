Путин заявил о высоких ценах и нехватке жилья в регионах

Президент России Владимир Путин сообщил, что в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья. Он предложил обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья. Об этом господин Путин сообщил во время совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

«В прошлом году мы запустили программу льготной ипотеки по ставке 6,5%. Создали дополнительные возможности для наших граждан приобрести новое жилье, качественное, хотелось бы подчеркнуть, жилье»,— сказал президент. В рамках программы уже выданы кредиты на сумму около 1 трлн руб., примерно 350 тыс. семей купили квартиры на первичном рынке, отметил он.

«Вместе с тем в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир»,— сказал Владимир Путин. «Рассчитываю услышать сегодня о конкретных мерах и действиях на этот счет»,— обратился он к участникам совещания. Президент напомнил о поставленной задаче — к концу десятилетия выйти на темпы строительства жилья в 120 млн кв. м в год.

Ипотека в 6,5% годовых была утверждена в апреле. Расширить программу поручил Владимир Путин в июне во время обращения к россиянам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Подробнее о ситуации на рынке жилья читайте в публикации “Ъ” «Ипотечный рекорд ушел в прошлое».