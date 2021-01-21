«Петербургская Недвижимость» объявила старт продаж в 14-й очереди жилого комплекса «Чистое небо» в Приморском районе.

Новая очередь состоит из двух корпусов 14.1 и 14.2 переменной этажности с подземными паркингами и открытыми автостоянками и является завершением масштабного проекта «Чистое небо». Рядом с новыми корпусами запланировано строительство двух детских садов, на 220 мест каждый, и школы на 1100 учеников. Корпус 14.2 будет иметь безопасный закрытый двор без машин. В корпусе 14.1 первые этажи будут отданы под коммерческие помещения с выходом на проспект Авиаконструкторов.

Первой в продажу поступила одна из секций в корпусе 14.1 высотой 25 этажей. Здесь представлен большой выбор студий и квартир формата 2Е. Цены стартуют от 3,35 млн рублей. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой «Итальянские коллекции» в цветах «Ваниль» или «Шоколад». Срок ввода корпусов в эксплуатацию — третий квартал 2023 года.

В 2020 году ЖК «Чистое небо» стал лидером спроса по числу сделок на первичном рынке. Он возводится в активно развивающемся Приморском районе. Внутри квартала спроектирован просторный общий двор с пешеходными бульварами, велодорожками и игровыми площадками. В центре – Площадь Солнца, место проведения праздников и центр притяжения всего микрорайона. В холлах домов расположены колясочные, где могут храниться и велосипеды.

ЖК «Чистое небо»: СПб, Комендантский пр., уч. 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер ЗУ 78:34:0004281:11964. Застройщик ООО «Строительная Компания «Каменка». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). Срок ввода в эксплуатацию объекта согласно графику строительных работ. Ознакомиться со стандартом отделки можно на сайте www.setlgroup.ru.

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