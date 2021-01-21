За 2020 год нефтедобыча в ХМАО сократилась на 10,7% Нефтекомпании выполняли соглашение ОПЕК+

В 2020 году нефтедобывающие предприятия Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) добыли 210,7 млн тонн нефти, что на 10,7% меньше, чем в предыдущем году, сообщил департамент недропользования и природных ресурсов округа.

По данным департамента, снижение связано с реализацией соглашения ОПЕК+. Лидерами по добыче нефти в округе стали компании «Роснефть» (46,7% от общего объема), «Сургутнефтегаз» (20,6%) и ЛУКОЙЛ (14,4%). Они извлекли более 81% от общего объема нефтедобычи в регионе.

В 2020 году в округе ввели в эксплуатацию более 3,9 тыс. новых добывающих скважин, сообщил департамент. Объем эксплуатационного бурения составил 16,9 млн м.

Суммарная добыча природного и нефтяного газа в ХМАО составила 33,9 млрд куб. метров. «Уровень рационального использования попутного нефтяного газа в Югре по сравнению с 2019 годом вырос и достиг показателя 95,5%»,— говорится в сообщении департамента.

Напомним, в мае предыдущего года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики в целом.

Михаил Мананников