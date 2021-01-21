Редактированные мыши живут на 25% дольше

Группа регенеративных биологов из Института зоологии Китайской академии наук провела эксперимент, результаты которого выглядят прорывом в деле продления жизни.

Чтобы выяснить, какой именно ген в наибольшей степени влияет на продолжительность мышиной жизни, команда исследователей под руководством профессора Цю Цзин, использовав метод CRISPS-Cas9, отредактировала около тысячи генов. Выяснилось, что выключение одного из них — под названием kat7 — продлевает существование клеток заметно сильнее, чем прочие.

«Через шесть-восемь месяцев после того, как у них выключают kat7, генно-модифицированные мыши выглядят гораздо свежее ровесниц, демонстрируют заметно большую силу, а еще они живут на 25% дольше, чем животные из контрольной группы»,— докладывает профессор Цю Цзин результаты своей работы.

Китайские исследователи выключают этот ген в клетках мышиной печени. Предстоит еще проверить, продолжает Цю, что выйдет, если выключить тот же самый ген в других мышиных органах.

«Мы уже пробуем сделать то же самое на других типах клеток в мышиных организмах. Мы включили в испытания и некоторые группы человеческих клеток — в частности, стволовые клетки и клетки печени,— рассказывает профессор Цю,— но пока чрезвычайно рано переносить исследования на человеческие организмы».

Следующим объектом испытаний, по ее словам, должны стать приматы, и только после них, когда удастся убедиться в безвредности метода, можно будет приступить к экспериментам с новой клеточной технологией на людях.

По материалам https://www.reuters.com/article/us-china-genes-ageing-idUKKBN29P02V

Виталий Логофет