21 января, четверг
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Фото: Thaier al-Sudani / Reuters

При взрывах в центре Багдада погибли около 30 человек

По меньшей мере 28 человек погибли и более 70 получили ранения в результате взрывов в Багдаде. Речь идет двойном теракте с участием смертников в торговом квартале Багдада Баб-эш-Шарки на площади Ат-Таяран, сообщило Иракское международное информагентство.

По другой информации, речь идет об одном террористе-смертнике. Подробностей пока не сообщается. Агентство Reuters отмечает, что подобных атак в Багдаде не было с 2017 года, после поражения террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Район Баб-эш-Шарки находится за пределами особо охраняемой «зеленой зоны» Багдада, на другом берегу реки Тигр. Тем не менее сразу после теракта вокруг «зеленой зоны» была усилена охрана.

Марианна Беленькая


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