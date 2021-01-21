СМИ: в Подмосковье двух подростков задержали за подготовку убийств в школах

В Люберецком районе Подмосковья полиция совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) выявила двух подростков, готовивших нападение на учителей и школьников, сообщили ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. По данным РЕН ТВ, оба подростка — жители поселка Красково. Задержанные сторонниками движения School shooting (атаки в учебных учреждениях), у них было изъято огнестрельное оружие, сообщают агентства.

«Установлены и задержаны двое приверженцев идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, так называемого скулшутинга. Это 16-летние жители города Люберцы — ученик 10-го класса и студент колледжа»,— приводит «Интерфакс» слова источника. По его данным, задержанные признались, что в прошлом году «стали обсуждать план возможного нападения на образовательные учреждения Московской области с целью убийств учеников и педагогов».

«У подростков также были найдены два предмета, конструктивно схожих с огнестрельным оружием, изготовленным кустарным способом, девять пиротехнических изделий (петарды) вместе с металлическими пулями, которые являются металлическими наконечниками на петардах при стрельбе, тактические перчатки, черный плащ, маска, белая футболка с надписью "Естественный отбор" (на английском языке)»,— сообщил источник ТАСС. Он добавил, что в действиях задержанных усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).